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 Вторник, 11 Сентября 2018 20:09
Александр Аванесов

Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности

Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности

АрмИнфо.В рамках командно-штабных учений "Шант-2018" премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 сентября созвал заседание Совета безопасности.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, премьер-министр представил в соответствии со сценарием военных учений развернувшуюся вокруг Армении ситуацию, а затем выслушал условные доклады и предложения членов Совета безопасности. Никол Пашинян, согласно сценарию, отдал ряд поручений соответствующим ведомствам.   Глава правительства подчеркнул важность командно-штабных учений  в котексте проверки уровня готовности государственных структур, оперативной и слаженной работы в период перехода  с мирного этапа к военному. 

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