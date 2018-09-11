Вторник, 11 Сентября 2018 19:52

АрмИнфо.Для Армении большая честь и ответственность провести в октябре текущего года 17-ый саммит Франкофониии. Об этом 11 сентября, принимая генерального секретаря международной организации Франкофонии Микаэль Жан, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, которые цитирует пресс-служба правительства РА, проведение саммита станет самым крупным международным мероприятием в истории Армении. "Мы высоко оцениваем эту возможность и выражаем надежду, что по итогам саммита Международная организация Франкофонии станет еще более крепкой и единой структурой", - заявил Никол Пашинян. Он подчеркнул, что правительством Армении предпринимаются все необходимые усилия и ведутся активные организационные работы с тем, чтобы саммит своей атмосферой и организационным уровнем соответствовал лозунгу "Жить вместе".

Микаэль Жан, выразив признательность за теплый прием, выразила убеждение, что Армения, будчи важным партнером Франкофонии, проведет 17-ый саммит на высоком уровне. По ее словам, Франкофония обладает большим потенциалом для широкого сотрудничества между государствами, и необходимо активно совместно работать в направлении полноценного раскрытия этого потенциала.

В ходе встречи стороны обсудили предметные и организационные вопросы, касающиеся предстоящего саммита. Помимо самого мероприятия, была также подчеркнута важность проведения в творческом технологическом центре "Тумо" конференции, посвященной инновациям, по итогам работы которой планируется создание сети министров Франкофонии. Премьер-министр отметил, что Армения обладает огромным потенциалом в инновациях, информационных и высоких технологиях, и форум станет хорошей возможностью для обмена опытом, перспективам цифрового управления.

Была также подчеркнута важность проведения в рамках саммита бизнес-форума, который, по мнению Никола Пашиняна и Микаэлы Жан, окажет содействие установлению и расширению экономичеких связей между странами Франкофонии.