Вторник, 11 Сентября 2018 19:45

АрмИнфо. Российский бизнес проявляет интерес к реализации проектов в различных сферах в Казахстане, в частности в сфере туризма и государственной программы приватизации, следует из сообщения пресс-службы национального агентства Kazakh Invest по итогам встречи главы компании с послом России в Казахстане, передает Sputnik.

На встрече председателя правления KazakhInvest Сапарбека Туякбаева и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Казахстан Алексея Бородавкина также присутствовал торговый представитель РФ в РК Александр Яковлев.

Отмечалось, что Россия входит в список 11 приоритетных стран для инвестирования в Казахстан. Российской стороне были переданы для изучения актуальные инвестиционные предложения на территории республики. Сейчас российский бизнес проявляют интерес к Программе приватизации в Казахстане.

Казахстан и Россия заинтересованы в совместном развитии туристического бизнеса на Каспии, а также портового хозяйства, рыболовства и судоходства.

Также была обсуждена возможность создания специальной экономической зоны на территории комплекса "Байконур".

По информации посольства Российской Федерации, объем вложенных российских инвестиций в экономику Казахстана составляет порядка 12 миллиардов долларов, реализуется около 50 крупных инвестиционных проектов.

"Российские инвестиции создают новые рабочие места в Казахстане. Эти предприятия вносят вклад в обучение казахстанских кадров, которые проходят предварительный курс профессионально-технической подготовки", — подчеркнул в ходе встречи посол Алексей Бородавкин.

Российский посол отметил, что дополнительный импульс развитию экономической интеграции придадут предстоящие совместные ключевые мероприятия в текущем году. В их числе — очередное заседание Межправительственной комиссии в Казани, Совета глав правительств СНГ в Астане и XV Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств в Петропавловске.