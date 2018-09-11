Вторник, 11 Сентября 2018 19:29

АрмИнфо. Партия "Оринац еркир" выражает свою поддержку руководителям Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы в связи с распространившейся в сети записи телефонного разговора глав СНБ и ССС - Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна.

Данный инцидент вызывает озабоченность партии, говорится в заявлении "Оринац еркир". "Призываем правоохранительные органы предпринять меры для выявления авторов прослушки, предпринявших попытку нанести удар по имиджу силовых структур страны и оказать тем самым давление на выявленные в стране важнейшие и сенсационные разоблачения", - говорится в заявлении партии.

В то же время, партия заявляет о своем содействии правительству и руководителям и работникам правоохранительных органов, призвав к полноценному раскрытию событий 1-го марта 2008 года, выявлении и привлечении к ответственности лиц, замешанных в грабеже страны, коррупции и казнокрадстве. "Выражаем надежду, что правоохранительная система будет последовательной и целенаправленной для выявления преступных и коррупционных правонарушений", - говорится в заявлении партии "ОЕ".

Отметим, что в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8- минутного разговора обсуждают возможный арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек.