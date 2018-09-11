Вторник, 11 Сентября 2018 19:26

АрмИнфо.В последние месяцы стало очевидно, что новые власти убивают свободу слова, права человека и демократию в Армении. Об этом 11 сентября во время выступлений в парламенте заявил вице-спикер Эдуард Шармазанов.

Он отметил, что ярчайшим доказательством этого является то, что на митинге, прошедшем 17 августа премьер-министр Никол Пашинян начал шантажировать и угрожать всем своим оппонентам, которые выражали противоречащее Пашиняну мнение. "Если в средние века говорили, государство это я, то сегодняшние власти побили этот рекорд и заявляют, государство мое. Однако, для власти главное не громкие слова, а эффективность. Как мы видим, обещанного результата нет. А руководитель государства Пашинян для того, чтобы остаться на занимаемой должности готов пойти на конституционные перемены и довести дело до самороспуска парламента ", - подчеркнул вице-спикер.

Шармазанов также отметил, что он не раз поднимал тему, связанную с вендеттами и правосудием в стране. "В связи с этим хочу отметить, что сегодня в соцсетях появилась запись разговора главы СНБ и главой ССС. Очень удручает, конечно, что разговор глав СНБ и ССС записывается и прослушивается, и я, безусловно, считаю, что мы должны выяснить, кто именно распространил данную запись. Однако, гораздо более важной и тревожной является суть разговора. Пашинян говорил, что он и силовые структуры не вмешиваются в работу судов. Однако, как мы видим, на записи судья звонит главе СНБ, тот ему отвечает: "С духом. А потом добавляет, хочешь - не хочешь, а ты должен вынести приговор об аресте". С каких это пор глава СНБ имеет полномочия диктовать судье, как ему поступать? Глава СНБ спрашивает главу ССС о том, стоит ли арестовать секретаря ОДКБ? Ему отвечают, что нужно обсудить этот вопрос с премьер-министром. Глава ССС, зачем ты звонишь главе СНБ? С каких пор глава СНБ имеет такие полномочия? По какому праву премьер-министр решает, кого арестовывать, а кого помиловать ? ", - задался риторическими вопросами Шармазанов.

"Премьер-министр отмечал, что он никоим образом не связан с судебной системой, однако, в записи есть отрывок, где глава ССС отмечает, что премьер-министр дал добро на арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Какое право имеет глава исполнительной власти отдавать приказы, кого арестовывать, а кого нет. Для этого есть соответствующие органы и закон. Если так, то давайте сделаем Никола Пашиняна самодержцем, тогда не нужно ни правительство, ни судебная власть, ни парламент, ни СНБ, ни ССС пусть он сам судит и решает", - подчеркнул Шармазанов.

Вице-спикер заявил, что он считает, что все фракции и политические силы должны выразить свое мнение и дать оценку в связи с этим инцидентом. "Не стоит пробовать отвести наше внимание от данного дела событиями 1-го марта. Все преступления должны быть раскрыты, все коррупционеры должны быть наказаны. Но также должны быть наказаны все те, кто переступил закон. Должны быть наказаны те, кто превратил государство в свою лавку, все те, кто решил, что он стоит выше Конституции и закона. Я прошу также международные структуры дать оценку данной ситуации", - заключил вице- спикер.

Отметим, что в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают возможный арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек.

После этого в прямом эфире на Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ванецян представит обстоятельства вокруг прослушки телефонного разговора. К этим разъяснениям мы еще вернемся. Сейчас я хочу сказать о другом. Кто и зачем это сделал? С какой политической целью?», - заявил Пашинян. По его словам, разговор начальника Специальной Следственной службы Сасуна Хачатряна и главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна мог быть прослушан с целью политического саботажа.

«Все виновные в убийствах людей 1 марта ответят перед судом. Все, кто грабил, должны будут вернуть награбленное. Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Овик Абрамян, Манвел Григорян, Тарон Маркарян, Гагик Хачатрян: Чиновники разного калибра - все они чувствуют, что настает это время. И они хотят всячески этому помешать», - заявил Пашинян.

На срочно созванной пресс-конференции главы МНБ и ССС отметили, и это было также в их телефонном разговоре, что не они связались с судьей, а судья был очень обеспокоен своей безопасностью, если он пойдет на арест Роберта Кочаряна. По словам Сасуна Хачатряна следствием собраны неопровержимые доказательства того, что в кровавых событиях 1 марта 2008 года участовали вооруженные силы, причем олигархи платили военнослужащим конкретные денежные суммы для разгона демонстрации, переодевали своих охранников в военное обмундирование и даже было организовано преднамеренное убийство одного из военнослужащих внутренних войск для оправдания введения в стране ЧП. Они сообщили и о наличии нового уголовного дела против второго президента Роберта Кочаряна по статье «отмывание денег», поверхнностно рассказав о присвоении им сотен миллионов долларов.