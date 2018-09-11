Вторник, 11 Сентября 2018 19:00

АрмИнфо.С предложением ко всем фракциям Национального Собрания РА о проведении срочного совещания по теме слитой в социальную сеть записи телефонного разговора директора СНБ и главы ССС выступил 11 сентября депутат фракции Республиканской партии Армении, глава постоянной парламентской Комиссии по международным отношениям Армен Ашотян.

Он также предложил создать временную парламентскую комиссию для расследования этого инцидента. По словам Ашотяна, запись подтвердила слухи о том, что в Армении судебная система полностью политизирована, проводятся политические заказы, и что эти заказы регулирует и направляет лично премьер-министр Армении. Благодаря записи стало очевидно, что судьи получают звонки от чиновников с требованиями арестовать тех или иных лиц. "Думаю, усилия наших партнеров свидетельствуют о старой доброй формуле, высказанной еще первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном о том, что "режим в панике", - отметил Ашотян. Реальность, по мнению депутата РПА, заключается в том, что нынешние власти пытаются сгладить ситуацию двумя способами: первое - с помощью сенсаций, высказанных заявлениями главы ССС, второе - делать постоянные заявления о борьбе с коррупцией. "Думаю, что юристы должны заняться заявлениями действующего главы ССС и определить их правомерность", - пояснил депутат. При этом, по словам главы комиссии, что бы ни происходило в Республике, глава правительства всячески пытается прикрыться борьбой с коррупцией, хотя в опубликованных социальных сетях записях нет ни одного упоминания о борьбе с коррупцией. "Как говорят в России, это очень актуально на сегодняшний день - "мы про Ивана, вы про болвана". Мы говорим, что вы плохо работаете с Москвой, а вы заявляете о том, что боритесь с коррупцией. Говорим, что встречи с Трампом не будет, вы опять про борьбу с коррупцией. Мы говорим, что вы не можете работать с Евросоюзом, вы - боремся с грабежом. Говорим, инвестиции сократились, а вы - боремся с коррупцией. Говорим, что продукты питания подорожали, а вы опять про борьбу с коррупцией", - заявил Ашотян, добавив, что борьба с коррупцией и коррупционные риски не имеют ничего общего с противодействием многочисленным вызовам в регионе.

Напомним, что 11 сентября в социальной сети появилась аудиозапись телефонных разговоров директора СНБ Артура Ванецяна и главы ССС Сасуна Хачатряна. Собеседники обсуждали уголовные дела в отношении второго президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Подлинность записи признали как премьер-министр Армении Никол Пашинян, так и сами участники беседы. Интересно, что республиканец и один из основных сегодняшних спикеров РПА Ашотян ни слова не сказал о незаконности этой записи, о том, что такие деяния преследуются уголовным законодательством. Более того, на записи, признанной подлиной, нет и намека на давление на судебную систему. Напротив, судя по записи, не спецслужбы связывались с судьей, а судья обращался к службами и высказывал свой личный страх в связи с возможным арестом Роберта Кочаряна.