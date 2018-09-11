Вторник, 11 Сентября 2018 18:39

АрмИнфо. Специальная следственная служба Армении направила запрос в компетентные органы России с целью проверить информацию о российском гражданстве обвиняемого в свержении конституционного строя экс-министра обороны РА Микаэла Арутюняна. Об этом 11 сентября отвечая на вопрос АрмИнфо сообщил глава ССС Сасун Хачатрян.

По его словам, по итогам уточнения вопроса о гражданстве Микаэла Арутюняна, можно будет дать правовую оценку также действиям лиц, которые назначали иностранного гражданина на столь высокопоставленные посты - глав Генштаба и Минобороны.

Напомним, что 16 августа Сасун Хачатрян заявил АрмИнфо, что разговоры о российском гражданстве Арутюняна и Юрия Хачатурова являются слухами. <Мы сделали запросы. По имеющимся данным, это слухи", - пояснил Сасун Хачатрян.

Между тем, двумя неделями ранее, глава ССС заявлял корреспонденту АрмИнфо, что не обладает информацией о возможном наличии российского гражданства у объявленного в розыск экс-министра обороны РА, главного военного инспектора Микаэла Арутюняна. При этом он заверил, что информация будет проверена.

Тем временем, 31 августа Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что запрос о выдаче экс-министра обороны Армении Арутюняна, объявленного в межгосударственный розыск, поступил в правоохранительные органы РФ и в настоящее время находится в стадии рассмотрения. <Предварительно принято решение, что в экстрадиции будет отказано, поскольку установлено, что Микаел Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт", - заявил источник, напомнив, что по Конституции граждане России не выдаются зарубежным странам, в том числе и для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что бывший министр обороны Микаэл Арутюнян (находится в розыске по линии Интерпола) и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров (был отпущен под залог) обвиняются в свержение конституционного строя в рамках уголовного дела о кровавом разгоне массовых акций протеста 1 марта 2008 года, в ходе которого было убито 10 человек.