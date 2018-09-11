Вторник, 11 Сентября 2018 18:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 12 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-13?00 собственные дома на улицах Норка 7, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк-Мараш; жилые дома

27, 31, 52 на пр. Гая, жилой дом 60 на ул. Молдовакан, детский сад N 205, компания <Анеликбанк> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

10?00-16?00 подъезды 1-8 жилого дома 5 на ул. Хагаг Дон, 2-ой переулок Маргаряна, здания школ NN 109 и 138, улицы Ашота, Левы,

Норика, улицы Ахтанака 1, 2, 3, 1-ый переулок 1-ой улицы Ахтанака, жилые дома 20, 22 на ул. Шарури, жилые дома 12, 14, 16, 18, 8 на ул. Шахвердян, жилой дом 94/34 на ул. Арташисян, 1-ый переулок Манташяна, жилые дома 10А, 12, 10, 8, 6, 4/2 на ул. Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на ул. Маргаряна, жилой дом 17 во 2-ом Араратском массиве; жилые дома 32/1, 37, 41, 43 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 139-154 на 11-ой улице, 1-21 на 33-ей улице, 1-16 на 38-ой улице, 66-101 на 42-ой улице Ареша, жилой дом 2 на 42- ой улице Ареша, жилой дом 1 на ул. Нар-Доса, жилые дома 2, 6 на ул. Заваряна;

10?30-16?30 жилые дома 1, 1а. 4 на ул. Кохбаци, жилые дома 3, 7 на ул. Хоренаци, жилые дома 16, 16а на пр. Маштоца и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 14-28 на ул. Пароняна, собственные дома 31, 33, 37 на ул. Ереванци, собственный дом 72 на ул. Лео и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 8 на ул. Таманяна, жилые дома 38, 38б на ул. Исакова, жилой дом 13 на ул. Сармени и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 36 на ул. Аргишти, собственные дома 10-60 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании <Конверсбанк>, <АрмСвисбанк>, гостиница <Эребуни>, ООО <Синьор> и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00 собственные дома на улицах Норка 7, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк-Мараш; собственные

дома на 1-ом переулке 7-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-16?00 улица Гаджегорцнери 1, 2 и собственные дома 1-39, собственные дома 45-104 на ул. Давида Бэка и собственные дома 1-43 на

2-ом переулке;

11?00-17?00 жилые дома 47, 47/1, 49, 49/1 на ул. Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 9, 11,

44 и собственные дома 26-52 на ул. Ахбюра Сероба, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 80 на ул. Гулакяна, детский сад N 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24а, 26 на ул. Дро, жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на ул.

М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 7-39 на ул. Норашхараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийском марзе:

09:00-15:00 частично село Лорут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.