Вторник, 11 Сентября 2018 18:23

АрмИнфо. В отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна возбуждено новое уголовное дело, он обвиняется в отмывании денег. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян.

По его словам, дело возбуждено на днях. В этой связи Ванецян показал журналистам документ, в котором на нескольких листах перечисляется имущество Кочаряна и схемы незаконного приобретения им этого имущества. "К примеру, здесь есть схема того, как итальянская компания "Ренко" стала собственностью семьи Кочарян",- отметил Ванецян, сообщив, что речь идет о сотнях миллионов долларов.

Он также заявил, что награбленное братом третьего президента Сержа Саргсяна Сашиком Саргсяном находится в банках Армении и иностранных государств. "Все говорят, где те 50% доли Сашика Саргсяна в различных предприятиях Армении, акции которых он насильно отбирал. Все эти средства находятся в банках",- заверил Ванецян.

"В течение 20 лет эту страну грабили. Люди оказались в нищете, внешний долг вырос в разы. Награбленное оценивается в миллиарды долларов, но мы все вернем народу, и тогда со спокойной душой уйдем с занимаемых должностей",- заверил Ванецян.

Отметим, что Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года.