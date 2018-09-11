Вторник, 11 Сентября 2018 18:21

АрмИнфо. Если в какой-то момент выяснится, что сотрудники СНБ причастны к прослушиванию, они увольнением не отделаются. Об этом заявил глава ведомства Артур Ванецян. По словам Ванецяна, в возглавляемом им ведомстве работают тысячи сотрудников, и возможно найдется пара-тройка «предателей, которые совершили то, что совершили».

«Но я на 99,9% уверен, что прослушку вели не из нашей структуры», - заявил он. Как указал глава спецслужбы, считается, что роскошь прослушивать телефонные беседы могут себе позволить только в СНБ. Данная «забава», как подчеркнул он, позволительна также тем, кто готов выложить за такую технику несколько миллионов долларов. «При наличии неограниченных финансовых ресурсов соответствущую технику могут приобрести и другие», - отметил он. Так что, как указал Ванецян, сегодняшнюю запись можно считать «первой ласточкой», за которой последуют другие.