Вторник, 11 Сентября 2018 18:18

АрмИнфо.11 сентября началось мероприятие под названием “Неделя аргентинского танго в Армении”. Уже второй год подряд клиенты Конверс Банка первыми наслаждаются выступлениями танцевальных пар из Аргентины. Традиционно, эту инициативу посольства Аргентины в Армении поддерживают структуры группы компаний, руководимой аргентинским бизнесменом армянского происхождения Эдуардо Эрнекяном, в том числе Конверс Банк.

“Имея непосредственное отношение к Аргентине, мы поддерживаем различные, в том числе культурные, инициативы, направленные на развитие двусторонних отношений, основной целью которых является популяризация аргентинской культуры. В этом году, в рамках Недели аргентинского танго, сотни людей не только в Ереване, но и в Гюмри и Иджеване, смогут посмотреть аргентинское танго и принять участие в мастер-классах”, - отметила представительница семьи Эрнекян в Армении Хулиана Дель Агила-Эрнекян.

Она также отметила, что г-н Эдуардо Эрнекян осуществляет активную инвестиционную и благотворительную деятельность в Армении на протяжении уже почти двух десятилетий, оказывая содействие осуществлению проектов, направленных на углубление двусторонних отношений.

“Цель подобных мероприятий – еще более сблизить два народа. Такой эмоциональный и страстный танец, как танго, прекрасно передает особенности аргентинской культуры. В рамках мероприятия, 10-16 сентября, мы сможем увидеть не только исполнение танго, но и ряд документальных фильмов, рассказывающих об этом знаменитом аргентинском танце”, - отметил в заключение беседы Чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в Армении Гонсало Уриолабеитиа.

