Вторник, 11 Сентября 2018 18:14

АрмИнфо.Из записи разговора главы СНБ с главой ССС стало очевидно, что никто не давал и не дает судьям каких-либо инструкций. Об этом 11 сентября в Национальном Собрании Армении заявила депутат от фракции "Елк" Лена Назарян, коснувшись скандальной записи разговора между главами СНБ и ССС, оказавшейся в соцсетях

"Суть заключается в том, что не нужно бояться или подчиняться, и если есть основания для ареста, то нужно арестовать виновного. Судьи имеют практику звонить различным должностям лицам и спрашивать как поступить, видимо, они не оставили эту привычку и по сей день. По сути, мы получили ответ на этот вопрос>, - подчеркнула Назарян.

Депутат также отметила, что прослушивать подобные разговоры имеют право только соответствующие государственные структуры для защиты прав граждан и государства Армении. "В любом другом случае, подобные записи являются оружием, которое используют против интересов государства и против свободы слова. То, что прослушивают телефон главы СНБ и ССС неприемлемо, и мы можем предположить, что ранее прослушивали также телефоны министра обороны, и как знать, может данные разговоры использовались против нашего государства. В связи с этим случаем уже заведено уголовное дело. Нужно показать общественности, кто решил быть государством в государстве", - заключила Назарян.

В ответ на это, вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов заявил, что он надеялся на то, что данная запись была поддельной, но так как Арутр Ванецян подтвердил подлинность записи, ему придется выступить с заявлением об этом.

Отметим, что в записи разговора главы СНБ Артура Ванецяна и главы ССС Сасуна Хачатряна стороны обсуждают арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, а также опасность заключения под стражу секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, так как <Россию еле успокоили>. Ванецян дает Хачатряну юридическую консультацию о том, какую меру пресечения можно избрать в отношении Хачатурова вместо ареста. Речь также заходит о

бывшем министре обороны Михаиле Арутюняне, адвокате Ваге Григоряне, другом экс-министре обороны Сейране Оганяне и др.В начале разговора Хачатрян рассказывает Ванецяну о том, что заявил Роберт Кочарян, когда увидел тайный приказ Микаела Арутюняна, что и стало основанием для начала в их отношении уголовного преследования (согласно данному приказу, якобы, армия вовлекалась в события 1 марта 2008 года, ред.). Хачатрян заявляет, что адвокат Кочаряна, Рубен Саакян заявил, что это политическое преследование, попросил данные всех следователей, участвующих в деле. "В общем, занимается глупостями",- заявляет Сасун Хачатрян. В ответ на вопрос Ванецяна о том, как отреагировал на приказ Кочарян, Хачатрян заявляет: "Он был в бешенстве".Далее Ванецян признается: "Мне позвонил судья, который должен вынести приговор об аресте. Он был напуган, сказал, что должен посмотреть все основания до вынесения вердикта, я сказал смотри, но Кочарян должен быть арестован в любом случае".