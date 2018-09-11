Вторник, 11 Сентября 2018 18:14

АрмИнфо.В отношении бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна в настоящее время нет предъявленных обвинений. Тем не менее, Специальная следственная служба предпринимает шаги по исключению возможности его отъезда из страны. Об этом 11 сентября на пресс-конференции в Ереване заявил начальник ССС Сасун Хачатрян.

"Следователь тактически выбирает, когда выдвигать обвинение, какие избрать меры пресечения", - сказал Сасун Хачатрян. По его словам, публикация в сети разговора с директором СНБ преследует цель остановить правоохранителей.

Отметим, что в разговоре директор СНБ дает совет начальнику ССС вместо бывшего начальника генерального штаба ВС Юрия Хачатурова арестовать Сейрана Оганяна или Микаэла Арутюняна, на что Сасун Хачатрян заметил, что и "Сейрана приведем".

Напомним, что 1 марта 2008 года Сейран Оганян был начальником генерального штаба - заместителем министра обороны.