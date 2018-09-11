Вторник, 11 Сентября 2018 18:08

АрмИнфо. Военнослужащий Тигран Абгарян был убит спецназом. Об этом 11 сентября в ходе пресс-конференции в Ереване заявил глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян.

"Все знают, что обстоятельства смерти военнослужащего внутренних войск Тиграна Абгаряна сумрачны. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что он был убит со стороны спецназа. У нас есть четкие доказательства того, что Абгарян был убит, когда второй президент Армении Роберт Кочарян ввел чрезвычайное положение, хотя ни одного военнослужащего с огнестрельными ранениями еще не было", - отметил Хачатрян. Он добавил, что основанием для убийства Абгаряна стало заявление Кочаряна о том, что уже есть жертвы, хотя их фактически не было, и нужно было обосновать это.

Глава ССС также сообщил, что есть конкретные доказательства вовлеченности Армении в 1-мартовские события, причем уже с 23 февраля 2008 года. По его словам, также есть доказательства того, что армия стреляла в людей, и в направлении домов. "Кроме того, есть фактические доказательства того, что из складов Минобороны РА охранникам олигархов были розданы военное обмундирование и бронежилеты. И естественно, понятно с какой целью: чтобы не отличались от военнослужащих и осуществляли провокации", - отметил глава ССС.

При этом он добавил, что самым большим преступлением было то, что военнослужащих превратили в наемников, и есть конкретные списки военных, которые получали денежные средства от олигархов для выполнения той или иной цели.

Напомним, что 1 марта 2008 года, неся службу на улице Григора Лусаворича, Тигран Абгарян получил сквозное огнестрельное ранение в области шеи и был доставлен в больницу, где 11 апреля, так и не придя в сознание, скончался. Следствие до сих пор не выяснило, кто и при каких обстоятельствах совершил убийство.