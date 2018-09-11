Вторник, 11 Сентября 2018 18:05

АрмИнфо. Тактико-специальные учения «Скала-2018» состоялись в Алматинской области. Для участия в нем в Казахстан приехали спасатели из пяти стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

III совместное тактико-специальное учение проходило с 10 по 11 сентября. Приняли в нем участие подразделения органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ из Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана.

«В первый день учения отработано два этапа учения, в рамках которого в формате командно-штабной игры организована работа оперативного штаба по отработке действий при угрозе и возникновении землетрясений, уточнению сил и средств группировки спасательных подразделений государств-членов ОДКБ. И уже сегодня прошел третий этап - практическая часть учений на базовом полигоне в сфере подготовки спасательных подразделений ОДКБ «Скальный город-Астана». В рамках третьего этапа учения проведена выставка аварийно-спасательной техники и оборудования», - сказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Для отработки практических действий было определено девять учебных мест, на которых имитировались чрезвычайные ситуации различных видов. Каждое из мест имело свое предназначение, этапы и условия прохождения.



Кроме того, отработаны совместные действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных и неотложных работ на железнодорожном транспорте, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, развертыванию и организации работы полевого лагеря для пострадавшего населения, полевой химической лаборатории.



В целом, маневры спасательных подразделений шести стран показали, что совместные силы способны успешно взаимодействовать при ликвидации чрезвычайных ситуаций.



