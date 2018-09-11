Вторник, 11 Сентября 2018 17:05

АрмИнфо.Директор СНБ Армении Артур Ванецян опасается за безопасность своих родных. Об этом он заявил 11 сентября на пресс-конференции. «Если кто-либо думает, что я и Сасун Хачатрян (глава ССС – ред.) нуждаемся в самоутверждении выходя на улицу в сопровождении охраны, то он сильно ошибается. Только со стороны все это выглядит романтично»,- заявил Ванецян.

По его словам, после того как он возглавил СНБ, кардинально изменилась жизнь его родных. Сыновья Главы СНБ, в отличие от своих сверстников, не могут выходить на улицу и играть с ними. Он подчеркнул, что специальным и следственным органам сегодня противостоит очень мощная машина из бывших коррупционеров, у которых колоссальные ресурсы и они готовы на все, что бы избежать наказания.