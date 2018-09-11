Вторник, 11 Сентября 2018 17:03

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер-Петросян также будет допрошен в рамках дела о событиях 1 марта. Об этом сообщил глава ССС Армении Сасун Хачатрян на пресс-конференции.

По словам Хачатряна, время вызова Тер-Петросяна определит следователь по делу исходя из интересов следствия. Все, кто может помочь полному раскрытию дела, как указал он, будет привлечен к делу. Как заявил он, не смогут избежать ответственности и все те олигархи, которые принимали финансовое участие в событиях 1-2 марта 2008 года. <В рамках дела со стороны следствия не будет дискриминационного отношения к олигархам, все понесут ответственность, в том числе и Гагик Царукян, в случае если будет доказано его участие>,- пояснил он.

Что касается того, почему следственный орган в случае с Юрием Хачатуровым пошел навстречу стороне защиты и дал ему разрешение покинуть страну, что не позволительно Роберту Кочаряну, Сасун Хачатрян отметил, что у следствия не было подозрений в том, что он попытается скрыться от следствия.