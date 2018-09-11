Вторник, 11 Сентября 2018 16:38

АрмИнфо. Глава ССС Армении считает, что опубликованная в сети запись является реакцией на обнародование строго секретного приказа №0038, подписанного экс-министром обороны Микаэлом Арутюняном в 2008 году.

Как сообщил Сасун Хачатрян 11 сентября на пресс-конференции, уже доказан факт участия армии в полном объёме в событиях 1-2 марта. Как заявил Хачатрян, армия не только принимала участие в известных событиях, но и стреляла в сторону жилых зданий в центре Еревана. В частности, солдаты стреляли по балконам жителей на улице Лео.

Помимо этого, как отметил он, в период с 23 февраля по 7-8 марта 2008 года солдаты на границе вели дежурство бессменно, что могло повлиять на боеспособность армии. Вместе с тем, как указал глава ССС, в тот период военнослужащих превратили в наемников. Сасун Хачатрян продемонстрировал журналистам журнал, в котором есть подписи военнослужащих с указанием их имен, которые в то время получали денежные средства за участие в тех событиях. Средства, как сообщил он, поступали со счетов олигархов. Члены охраны олигархов получали военное снаряжение для участия в акциях против населения. Это также полностью доказано. На сегодня он воздержался называть их имена из-за боязни их спугнуть.

Более того, следствием полностью доказан факт того, что военнослужащий внутренних войск Тигран Абгарян был намерено убит со стороны войск специального назначения с целью оправдать ввод чрезвычайного положения в стране и оправдать слова Роберта Кочаряна о том, что есть жертвы и надо вводить ЧП в стране.