Вторник, 11 Сентября 2018 16:30

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего прямого эфира по Facebook дал политический комментарий появившейся в сети аудиозаписи разговора между директором Службы национальной безопасности Арутром Ванецяном и главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном.

Он сказал, что о разговоре на своей пресс-конференции расскажет сам Ванецян. “Конечно, можно прокомментировать весь разговор. Сказать, что и как было сказано и зачем. Но суть в другом. Кто-то прослушивал директора СНБ, на каких основаниях? Имел ли он на это законное право?” – задался вопросом Пашинян.

Затем он сказал, что коррупционеры – Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Гагик Хачатрян, Манвел Григорян, Тарон Маркарян чувствуют, что настало время, когда они будут вынуждены распрощаться с награбленным, поэтому прибегают к различным шагам. “Но мы не пойдем на шантаж, мы не допустим этого, дело 1 марта уже раскрыто, убийцы должны сидеть в тюрьме, награбленное должно быть возвращено народу. Теперь слово за вами, вы должны консолидироваться в борьбе с убийцами и коррупционерами”,- заявил Пашинян.

Касаясь того отрывка разговора, где глава ССС утверждает, что указание арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела 1 марта 2008 года поступило именно от премьера, Пашинян объяснил так: “Я уже вчера говорил, что доверяю всем тем, кого назначил на должности глав правоохранительных структур, поскольку потребовал от них исключительно законной работы. И если глава той или иной службы говорит мне, что кого-то надо арестовать, то я верю, что он действует в рамках закона и говорю - арестовывайте”.

Комментируя другой отрывок из разговора, когда глава СНБ признается, что судья, рассматривающий дело Кочаряна позвонил ему и просил указаний относительно вердикта второго президента, Пашинян заявил: “Да я уже много раз говорил о том, что являясь составной частью бывшей коррумпированной системы, многие судьи до сих пор по инерции звонят властям, пытаясь получить от них разрешение на те или иные действия”.

Отметим, что в записи разговора главы СНБ Артура Ванецяна и главы ССС Сасуна Хачатряна стороны обсуждают арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, а также опасность заключения под стражу секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, так как «Россию еле успокоили». Ванецян дает Хачатряну юридическую консультацию о том, какую меру пресечения можно избрать в отношении Хачатурова вместо ареста.

Речь также заходит о бывшем министре обороны Михаиле Арутюняне, адвокате Ваге Григоряне, другом экс-министре обороны Сейране Оганяне и др.

В начале разговора Хачатрян рассказывает Ванецяну о том, что заявил Роберт Кочарян, когда увидел тайный приказ Микаела Арутюняна, что и стало основанием для начала в их отношении уголовного преследования (согласно данному приказу, якобы, армия вовлекалась в события 1 марта 2008 года, ред.). Хачатрян заявляет, что адвокат Кочаряна, Рубен Саакян заявил, что это политическое преследование, попросил данные всех следователей, участвующих в деле. “В общем, занимается глупостями”,- заявляет Сасун Хачатрян. В ответ на вопрос Ванецяна о том, как отреагировал на приказ Кочарян, Хачатрян заявляет: “Он был в бешенстве”.

Далее Ванецян признается: “Мне позвонил судья, который должен вынести приговор об аресте. Он был напуган, сказал, что должен посмотреть все основания до вынесения вердикта, я сказал смотри, но Кочарян должен быть арестован в любом случае”.