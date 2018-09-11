Вторник, 11 Сентября 2018 16:17

АрмИнфо. Директор СНБ Артур Ванецян готов подать в отставку, если в какой-то момент будет на то общественный запрос, или же того потребует политическая власть страны. Об этом заявил Ванецян на пресс-конференции.

По словам Ванецяна, то, что прослушали главу СНБ, хоть и не является показателем для нацбезопасности Армении, но это, как подчеркнул он, «очень плохо». Как указал директор СНБ, прослушивать кого-то является исключительной прерогативой спеслужб. В данном контексте, как отметил он, вопрос, кто сделал запись разговора глав СНБ и ССС на данный момент является вопросом архиважности. Этим займется прокуратура.