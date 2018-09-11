Вторник, 11 Сентября 2018 16:00

АрмИнфо. Директор Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян в ходе пресс-конференции подтвердил подлинность записи, опубликованной в сети. По его словам, удивляет то, что прослушали глав спецслужбы страны и ССС. Этим, как указал он, займется прокуратура. Тем не менее, Ванецян сообщил, что в ходе известного разговора, исходя из сверхважности дела была необходимость в юридическом обсуждении ряда ее аспектов.

Вместе с тем, он заверил, что ничто не остановит новые власти в начатой борьбе. Все деньги, награбленные у народа, как заявил Ванецян, будут возвращены стране.

Ранее в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек.

После этого в прямом эфире на Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ванецян представит обстоятельства вокруг прослушки телефонного разговора. «К этим разъяснениям мы еще вернемся. Сейчас я хочу сказать о другом. Кто и зачем это сделал? С какой политической целью?», — заявил Пашинян. По его словам, разговор начальника Специальной Следственной службы Сасуна Хачатряна и главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна мог быть прослушан с целью политического саботажа. «Все виновные в убийствах людей 1 марта ответят перед судом. Все, кто грабил, должны будут вернуть награбленное. Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Овик Абрамян, Манвел Григорян, Тарон Маркарян, Гагик Хачатрян… Чиновники разного калибра — все они чувствуют, что настает это время. И они хотят всячески этому помешать», — заявил Пашинян.