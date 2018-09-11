Вторник, 11 Сентября 2018 15:13

АрмИнфо. Для Армении большая честь и ответственность проведение в Ереване 17-ого саммита Франкофонии. Об этом 11 сентября в Ереване на совместной пресс-конференции с Генсеком Франкофонии Микаэль Жан заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Он констатировал, что визит Жан проходит в преддверии саммита МОФ, и в рамках встречи обсуждался широкий спектр актуальных вопросов повестки Организации. Мнацаканян также подчеркнул, что Франкофония является важным инструментом по расширению франкоязычного ареала. "С 2018-2020 гг Армения председательствует во Франкофонии- для нас это радостное событие. У нас большие цели и тема саммита "Жить вместе" будет отражена в Ереванской декларации. Кроме того, в рамках мероприятий будет принято ряд важных резолюций. Мы придаем важное значение вопросам молодежи и будущего, экономическому развитию в связи с чем на полях саммита пройдет экономический форум. Для нас большая честь и большая ответственность проведение этого мероприятия", - резюмировал Мнацаканян.

В свою очередь, Жан отметила, что Армения уже принимала у себя Министерский совет МОФ и обладает опытом проведения мероприятий подобного уровня. Вместе с тем, она выразила восхищение трудолюбием

армян. "Я видела, как представители армянской общины вносили серьезный вклад в жизнь страны, где проживают, но вместе с тем

никогда не теряли связи с Родиной. Это вызывает восхищение. Свое утро я сегодня начала с посещения важного для армян места - мемориальный комплекс "Цицернакаберд". Хочу приветствовать народ, который не желает умирать и побеждает ", - отметила Жан.

Она также сообщила, что посетила центр креативных технологий "Тумо" и побеседовала с представителями молодежи. "Я увидела, что молодежь с гордостью готова взять на себя ответственность быть поколением бархатной революции", - отметила Жан.

В тоже время Генсек МОФ выразила убеждение, что выбранная Арменией тема предстоящего саммита Франкофонии "Жить вместе" - одна из важнейших на международной повестке и с точки зрения обеспечения процветания и мира. "Все руководители, которые приедут в Ереван, будут обсуждать важные для мира вопросы. Армения примет председательство в организации, которая объединяет значительную часть света. МОФ объединяет 84 государства, и на саммите мы будет также обсуждать вопросы присоединения к организации новых членов", - заключила Жан.