Вторник, 11 Сентября 2018 15:11

АрмИнфо.Рабочая группа дистанционного образования Министерства обороны РА во главе с координатором системы информационного управления программы "Партнерство ради мира" и программы "ГлобалНет" Давидом Казаряном с 5 по 7 сентября принимала участие в форуме дистанционного обучения НАТО.

Как передает пресс-служба МО РА, в ходе конкурса, проведенного в рамках форума, группа заняла почетное первое место,

продемонстрировав новейшие достижения технологии Министерства обороны РА с использованием искусственного интеллекта в области дистанционного обучения.

Награду рабочей группе по дистанционному обучению вручил начальник штаба Союзного командования по трансформации НАТО, контр-адмирал Пол Беннетт.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в конкурсе участвовали 11 стран-членов НАТО.

Отметим, что рабочая группа по дистанционному обучению РА также заняла почетное первое место и в 2016 году.