Вторник, 11 Сентября 2018 15:10

АрмИнфо. Для Армении крайне важны вопросы, связанные с ситуацией в Сирии. Об этом 11 сентября на пресс-конференции в Ереване заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

При этом он подчеркнул, что это обусловлено не только региональными процессами, но и той угрозой, которая нависла над сирийскими армянами, проживающими в САР. Мнацаканян напомнил, что Генеральное консульство Армении в Аллепо не прекращало свою деятельность на протяжении всего кризиса в Сирии и пыталось оказать посильную помощь соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации. "Армения не впервые оказывает гуманитарную помощь нашим сирийским братьям. Мы при содействии российской стороны уже отправляли несколько партий гуманитарных грузов. И продолжим оказывать содействие Сирии исключительно в гуманитарном аспекте", - резюмировал Мнацаканян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии.

Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей. Позже стало известно об отправке армянских саперов и военных медиков в Сирию для участия в совместной с Россией гуманитарной операции.