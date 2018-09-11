Вторник, 11 Сентября 2018 15:02

АрмИнфо.Любой, кто пытается вести общественность в заблуждение и очернить доброе имя партии "Процветающая Армения, " должен ответить за это со всей строгостью закона. Об этом 11 сентября на своей странице в соцсети Facebook написала депутат от фракции "Блок Царукян" Ивета Тоноян.

В частности, депутат указала на распространение в последние дни лживых слухов о том, что представители партии раздает взятки перед

предстоящими выборами в Совет старейшин Еревана. В этой связи, депутат пригрозила обращением в правоохранительные органы. "Если люди, распространяющие подобные лживые слухи, не смогут представить неопровержимых доказательств своей правоты, то мы обратимся в соответствующие органы для проведения следствия и привлечения к ответственности виновных. Любой, кто пытается ввести общественность в заблуждение и очернить доброе имя партии "Процветающая Армения" должен ответить за это по всей строгости закона", - заключила Тоноян.

Отметим, что 23 сентября пройдут выборы в Совет старейшин Еревана, а 10 сентября началась агитационная кампания. В выборах принимают участие: блок "Луйс" с министром юстиции Артаком Зейналяном, блок "Мой шаг" с актером Айком Марутяном, АРФД с Микаелом Манукяном, партия "Реформисты" с режиссером Артаком Аветисяном. Партия "Наследие" представила кандидатуру Раффи Ованнисян. Блок "Ереванская общественность" представил на пост мэра архитектора Анаит Тарханян. "Передовиком" от Демократическо-либерального союза Армении стал Геворк Сандалян. Партию "Еркир цирани" возглавляет - Заруи Постанджян. Список партии "Демократический путь" возглавил Мануэль Гаспарян, партии "Оринац еркир" - Мгер Шахгельдян, "Ереванцы" - депутат Арарат Зограбян, а партию "Процветающая Армения" - депутат Наира Зограбян.