Вторник, 11 Сентября 2018 15:01

АрмИнфо. Любое разделение граждан Армении неприемлемо. Об этом 11 сентября в беседе с журналистами вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов.

По его словам, самым большим несчастьем армянского народа является постоянное деление на Багратуни и Арцруни, на дашнаков и большевиков,

на коммунистов и АОД, на "черных" и "белых". "Те, кто ищет врагов у себя на родине, при этом называя себя "белыми", должны быть готовы выслушать мнение и "черных"", - заявил Шармазанов. "Хочу заметить, что представители РПА, чтобы на сей счет не говорил премьер-министр Пашинян, не ведут тайных переговоров ни в кафе, ни под арками, ни где бы- то ни было. О чем идет речь? Ведь мы даже не выдвигали своего кандидата на предстоящих выборах в Совет старейшин. Если бы в этом была необходимость, мы выдвинули бы своего кандидата и использовали свои ресурсы для того, чтобы получить голоса избирателей", - подчеркнул вице-спикер.

"Мы дали представителям нашей партии полную свободу, чтобы они смогли выбрать ту программу, которую считают наиболее подходящей. Если кто-то из представителей нашей партии захочет выбрать блок "Мой шаг", то могут делать так, как им заблагорассудится. Хотя, мне кажется, что чем больше руководитель блока "Мой шаг" и его союзники будут говорить, тем меньше у них шансов на то, что здравомыслящие люди отдадут им свой голос", - подчеркнул Шармазанов.

Коснувшись внутриполитической ситуации в стране, вице-спикер отметил, что главным политическим органом в стране является Национальное Собрание. "Прошу не связывать предстоявшие выборы в мэрию Еревана с предстоящими политическими процессами. Вне зависимости от того, кто будет властвовать в городе, а кто нет, мы будем вести политический процесс таким образом, как того требуют наши государственные интересы", - заключил вице-спикер.

Отметим, что второго сентября в ходе предвыборной кампании в Совет старейшин Еревана, кандидат от блока "Мой шаг", руководителем которого является премьер- министр Армении Никол Пашинян, комедийный актер Айк Марутян заявил, что против их команды "нет игры" и те, кто их не выберет, являются "черным". За данное заявление Марутян подвергся жесткой критике в социальных сетях. Оппоненты Марутяна за пост главы Еревана также подвергли его жесткой критике.

Напомним, что на данное заявление прореагировал также экс-министр обороны Виген Саркисян. Он заметил, что подобным заявлением Марутян продемонстрировал свою политическую несостоятельность. Экс-министр обороны подчеркнул, что никто не имеет права делить ереванцев на "черных" и "белых". Саркисян заявил, что подобное поведение является оскорбительным, не только для других участников предвыборной кампании, но для всей общественности, в том числе и для тех, кто по той или иной причине хотел проголосовать за Марутяна. Более того, по мнению экс-министра обороны, подобное высказывание также является серьезной проблемой с точки зрения распространения демократических ценностей в стране, укрепления институтов и проведения свободных выборов. В заключение Саркисян заявил, что уважающий себя кандидат, в подобной ситуации, видел бы только один выход - представить самоотвод.