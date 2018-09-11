Вторник, 11 Сентября 2018 15:00

АрмИнфо. Информация о встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым будет сообщена в надлежащие сроки. Об этом 11 сентября на пресс-конференции в Ереване заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Я призываю вас запастись терпением. По этому вопросу ведутся работы по согласованию, и у нас есть обязательства, которые мы должны соблюдать. Как только будет определены дата и место, мы вам об этом в надлежащем порядке сообщим", - отметил армянский министр.

При этом он добавил, что договоренность о встрече была достигнута на

июньской встрече с главой МИД Азербайджана в Брюсселе, где также была

отмечена приверженность армянской стороны продолжению переговорного

процесса по разрешению конфликта.

Напомним, что МИД Азербайджана ранее сообщало, что встреча Мнацаканян- Мамедъяров состоится в сентябре в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.