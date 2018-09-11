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АрмИнфо.Конституционные изменения в Армении возможны только в случае политического консенсуса. Об этом 11 сентября заявил спикер Национального Собрания Ара Баблоян, отвечая на вопрос о том, как он относится к предложению относительно конституционных изменений, которые приведут к самороспуску парламента.
Спикер отметил, что подобное предложение еще не поступало. "Это политический процесс, который может быть решен путем обсуждений и консенсуса. То есть, подобное решение нельзя принимать на основании желания одного или двух политических деятелей, это решение может быть принято исключительно на основании консенсуса", - пояснил председатель Национального Собрания.
В то же время Баблоян отметил, что не может с уверенностью сказать, когда состоятся досрочные выборы в парламент. "Как вы знаете, сейчас в парламенте создана рабочая группа, которая занимается законодательными изменениями. Эти работы еще не завершены, поэтому я сейчас не могу назвать точное время проведения досрочных выборов в Национальное Собрание>, - заключил спикер.
Отметим, что 2 сентября, во время видеообращения премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство разрабатывает проект конституционных реформ по самороспуску парламента. По его словам, парламентские выборы должны пройти не позже начала июня 2019 года.
На данное заявление Пашиняна крайне негативно отреагировал депутат от РПА Армен Ашотян, который отметил, что было бы замечательно, если бы правительство страны занялось своими прямыми обязанностями, и направило бы все усилия на улучшение жизни граждан Армении.
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|Ара Баблоян: Конституционные изменения в Армении возможны только в случае политического консенсуса
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|Мнацаканян: Армения придает важное значение отношениям с Грузией
|Армения и Чехия будут сотрудничать в сфере борьбы с преступностью
|В Армении при отчуждении имущества на государственные и общественные нужды потребуется его полное описание
|Национальное Собрание Армении в первом чтении внесло поправки в закон "О беженцах и убежище"
|Службы МЧС, "Скорой помощи" и Полиции Армении получат возможность доступа к личным данным граждан в экстренных ситуациях
|Работодатель в Армении не сможет увольнять сотрудников без уважительной причины
|В Армении будут введены ограничения на деятельность саун, бань и парилок
|В Армении будет запрещена конфискация имущества и финансовых средств военнослужащих со стороны Службы принудительного исполнения судебных актов
|В Армении смягчение наказания находящемуся в розыске лицу может быть проведено без его участия
|Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна и премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе на Ереванский коньячный завод
|Глава МИД Армении провел телефонный разговор с министром Франкофонии Канады
|Пашинян: Армении и Грузия в своих действиях во внешней политике не должны забывать об особенностях соседства друг с другом
|Бахтадзе: В конце осени в Грузии пройдет заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии
|Капитан ВС Армении обвиняется в получении взятки с целью освобождения призывника от службы в армии
|Президент Армении встретился с президентом Совета протестантской Церкви Германии
|В результате несчастного случая в АО НКР скончался капитан
|Масис Маилян наградил баронессу Кэролайн Кокс памятной медалью, посвященной 25- летию создания МИД Арцаха.
|Пресс-секретарь премьера подтверждает: Стилист Анны Акопян назначена на пост помощника премьера Армении
|В Армении 11 сентября стартуют трехдневные стратегические командно-штабные учения "Шант-2018"
|Минобороны: Текущая ситуация на армяно-азербайджанской госгранице нормальная
|Гагик Царукян: Если народ Армении поддержит Роберта Кочаряна, то и мы поступим так же
|Армен Рустамян: Вопросы поднимаемые инвесторами, должны стать вопросом номер 1 на повестке дня у правительства
|Секретарь Совбеза РА и посол Армении при ОБСЕ обсудили перманентное нарушение Азербайджаном режима контроля над обычными вооружениями
|Армен Ашотян: Мне кажется, что в ходе своего визита в Москву Никол Пашинян забыл о том, что в Армении есть действующая Конституция
|В результате ДТП в Грузии пострадала армянская семья
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|Глава КГД опроверг информацию СМИ о проверках бизнеса главы <Процветающей Армении> Гагика Царукяна
|Глава КГД Армении не стал комментировать информацию о вывяленных в ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" злоупотреблениях на сумму в $60 млн
|Компания " Санитек Армения” еще раз оштрафована за ненадлежащее исполнение мусороуборочных работ в Ереване
|Российские снайперы уничтожили условного противника в ходе учения в горах Армении
|Премьер Грузии с официальным визитом находится в Армении
|Пашинян: Если надо будет совершить в Армении еще одну революцию, мы это сделаем
|Сегодня стартовала предвыборная кампания в Совет старейшин Еревана: Пашинян намерен принять в ней активное участие
|Российские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы Армении на КПП "Карчевань" со стороны гражданина Ирана
|Пашинян уверен в объективности следственных органов в процессе расследования тех или иных громких дел
|Генсек Франкофонии с официальным визитом посетит Ереван
|Состояние гражданина, совершившего самосожжение в центре Еревана, остается крайне тяжелым
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