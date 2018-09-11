Вторник, 11 Сентября 2018 14:59

АрмИнфо.Конституционные изменения в Армении возможны только в случае политического консенсуса. Об этом 11 сентября заявил спикер Национального Собрания Ара Баблоян, отвечая на вопрос о том, как он относится к предложению относительно конституционных изменений, которые приведут к самороспуску парламента.

Спикер отметил, что подобное предложение еще не поступало. "Это политический процесс, который может быть решен путем обсуждений и консенсуса. То есть, подобное решение нельзя принимать на основании желания одного или двух политических деятелей, это решение может быть принято исключительно на основании консенсуса", - пояснил председатель Национального Собрания.

В то же время Баблоян отметил, что не может с уверенностью сказать, когда состоятся досрочные выборы в парламент. "Как вы знаете, сейчас в парламенте создана рабочая группа, которая занимается законодательными изменениями. Эти работы еще не завершены, поэтому я сейчас не могу назвать точное время проведения досрочных выборов в Национальное Собрание>, - заключил спикер.

Отметим, что 2 сентября, во время видеообращения премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство разрабатывает проект конституционных реформ по самороспуску парламента. По его словам, парламентские выборы должны пройти не позже начала июня 2019 года.

На данное заявление Пашиняна крайне негативно отреагировал депутат от РПА Армен Ашотян, который отметил, что было бы замечательно, если бы правительство страны занялось своими прямыми обязанностями, и направило бы все усилия на улучшение жизни граждан Армении.