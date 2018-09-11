Вторник, 11 Сентября 2018 12:55

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

11 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-14?00 собственные дома 250, 269 в кв. "Норки Айгинер" иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк-Мараш,

собственные дома на улицах 7 и 9 в Норке, собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы Норка иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27, 31, 52 на пр. Гая, 60 на ул. Молдовакан, детский сад N 250, компания "Анелик банк" иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

10?00-16?00 жилые дома 151/1, 151/3, 151/4 на ул. Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 1 наул. Малхасяна, жилые дома 51, 62 на ул. Мамиконянца иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станция телефонного обслуживания N 25, жилые дома 1, 2, 4 и собственные дома 14-26, 49-82 на ул. Ерзнкян, жилой дом 8 и собственные дома 14-31 на ул. Орбели, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 75, 77 на пр. Баграмяна, школа N 125 иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 27-60 на 9-ой улице, 61-87 на 32- ой улице, 32-60 на 40-ой улице, 54-60 на 42-ой улице, 25-46 на 44-ой улице Ареша, собственные дома 49, 101-107 (четные) на ул. Хоренаци, собственные дома 62-68 (четные) на ул. Цхахотагорцнери, собственные дома 1-95 на ул. Островского, 35 на ул. Еркатгци, жилые дома 59А, 61, 63 и квартиры 32-36 жилого дома 65 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 14/1, 15/1, 15/2, 14/2, 16/1, 17/3, 16/2, 17/1 в кв. "Норашен", жилой дом 20 на 1-ом переулке Башинджагяна, улицы Ноемберян, Т.Саряна, жилой дом 60А на ул. Фрунзе, жило дом 53 на ул. Багратуняца, улица Мадояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 35/39, 55/5, 55/6, 55/8, 55/12, 55/9, 119, 119/8, 121, 129, 131, 131/6, 133/2, 137, 139 и собственные дома 94/1-135/7 на ул. Царава Ахбюра, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 52/3 на пр. Исакова и 51 в 4-ом квартале Давташена;

10?30-16?30 собственные дома 91-163 на ул. Ареставорнери, собственные дома 3-14 на ул. Ареставорнери и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), жилые дома 22, 28 на ул. Ерванда Кочара, собственные дома 18, 47 на ул. Заваряна, собственные дома 3, 16 на ул. Грохнери, собственные дома 39, 43 на ул. Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Нарек", жилые дома 4, 23-31 на ул. Григора Лусаворича и 16 на пр. Тиграна Меца, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично собственные дома 19-189 в квартале 'Конд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 34-243 в квартале 'Конд", частично собственные дона 51-81 на ул. Вормандирнери, собственные дома 229-239 на ул. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6-12 на ул. Хоренаци, собственные дома 68-98 на ул. Руставели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6 на пр. Маштоца, 6 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-16?00 жилые дома 14, 14А, 18, 18 А, 24/1, 26 на ул. Арцаха;

11?00-17?00 детский сад N 155, жилые дома 6, 6а, 8, 10 на ул.

Г.Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-54/1 на ул. Ваге Вагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6 на ул. Сосе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-24 и жилой дом 13 на ул. Хнко Апер, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10?00-16?00 частично село Нор Кянк, села Аревабуйр, Джраовит, частично села Нор Кюрин и Мармарашен;

10?30-16?00 частично села Айгезард и Кахцрашен;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 село Брдзруни, частично села Агинджадзор и Шатин;

10?30-16?00 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкском марзе:

11?00-14?00 село Солак, компании "Эдуард Бабаян", "А.Сафарян", "С.Сафарян", "В.Маргарян" в Солаке, станции сотовых операторов

"Виваселл МТС", "Юком", "АрменТел";

12?00-14?00 село Кахси, насосная станця Кахси, бензозаправочная станция, ООО <Баграф", "КРАХ ГАЗ", компании "Кхминдр", "Аш Бест",

"Оранж Газ", "Э.Енокян", "Сурен-Артур", ресторанный комплекс "АХТА", консервный завод, насосная станция "Веолиа джур", станция сотового оператора "Виваселл МТС", хлебной завод Раздана;

в Гегаркуникском марзе:

10?30-16?30 дома отдыха фонда <Государственный институт физической культуры и спорта Армении" ("ГИФКСА")", "Арт БИлд", "Аревик",

"ВТБ-Армения банк" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) на береге Севана;

11?00-14?00 села Цахкашен, Гандзак, частично квартал "Ацарат", станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком", "АрменТел" в городе Гавар;

в Ширакском марзе:

10?00-14?00 центарльная часть села Торосгю в Ашицком регионе;

10?00-16?00 1-ая и 2-ая улицы села Агин в Анийском регионе;

в Сюникском марзе:

09:10-10:40 село Гегаванк;

10:30-16:30 улица Ширака в городе Сисиан;

11:00-15:00 частично село Хндзореск; улица Гетапи в городе Мегри;

11:00-16:00 частично улица Бакунца в городе Горис; город Дастакерт.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.