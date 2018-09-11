Вторник, 11 Сентября 2018 12:31

АрмИнфо.Парламент Армении на очередном заседании 11 сентября утвердил кандидатуру Карена Карапетяна в должности члена Аудиторской Палаты. За его кандидатуру проголосовали 78 парламентариев при 10 против. Всего в голосовании приняли участие 88 депутатов из 105.

Ранее, представляя Карена Карапетяна, председатель постоянной комиссии НС по финансово- кредитным, бюджетным и экономическим вопросам Гагик Минасян указал на профессиональные и человеческие качества кандидата. Он отметил, что Карен Карапетян долгие долги работал в структуре Счетной палаты - предшественницы нынешней Аудиторской палаты, зарекомендовав себя специалистом высокого уровня.

В свою очередь, депутат НС Арташес Гегамян напомнил, что отец Карена Карапетяна - Алексан Карапетян длительный период времени являлся депутатом парламента от партии "Национальное единение" (возглавляет сам Арташес Гегамян-ред.).