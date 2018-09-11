Вторник, 11 Сентября 2018 12:30

АрмИнфо.Единственное, что в последнее время получалось у премьер-министра Никола Пашиняна - это борьба против Республиканской партии. Об этом в беседе с журналистами 11 сентября заявил председатель постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям, зампред РПА Армен Ашотян.

"Даже тогда, когда РПА не участвует в выборах, все равно Никол Пашинян борется против Республиканской партии. Думаю, что жители Армении ожидали от премьер- министра большего, чем беспрерывная борьба против прежней власти", - подчеркнул Ашотян.

Депутат также заявил, что на данный момент, если бывшие представители Республиканской партии поддерживают какую-то политическую силу, то самая большая их концентрация находится в штабе блока "Мой шаг".

Кроме того, по словам Ашотяна, Никол Пашинян активно продвигает своих союзников. Также депутат заметил, что становится очевидно, что Пашинян готов на все, лишь бы выдвинутые им кандидатуры на выборах набрали как можно больше голосов.