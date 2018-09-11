Вторник, 11 Сентября 2018 12:28

АрмИнфо.Конверс Банк является генеральным спонсором 12-го ежегодного Ереванского международного фестиваля, стартовавшего 10 сентября. В этом году фестиваль посвящен 2800-летию Еревана. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

Оказывая содействие Международному музыкальному фестивалю, Конверс Банк вносит свой очередной вклад в развитие и продвижение сферы культуры.

"Это самое важное мероприятие в рамках мероприятий, посвященных 25-летию Конверс Банка. Мы убеждены, что культура и искусство - наиважнейшие сферы, которые образовывают и воспитывают поколения и формируют личности. В этой связи мы уверены, что формат сотрудничества между обществом и бизнес-сектором является одним из самых эффективных форматов с точки зрения популяризации культуры и искусства; благодаря осознанию этого, мы уже более двух десятилетий принимаем участие в различных проектах, способствующих развитию культуры и искусства," - отметил Генеральный исполнительный директор Конверс Банка Артур Акопян.

Среди инициатив Конверс Банка в сфере культуры следует выделить визит Монсеррат Кабалье в Армению и Арцах, постановку знаменитой оперы Астора Пьяццоллы "Мария де Буэнос-Айрес" и ереванские концерты трио Барбозы.

Программа ежегодного фестиваля будет состоять из 7-и симфонических и 2-х камерных концертов, 1- ого оперного спектакля, а также 2-х сольных концертов. Наряду со многими другими произведениями, Национальный филармонический оркестр Армении представит также мировые премьеры. Пройдут вечера классической музыки. 25-ого октября фестиваль завершит постановка оперы Дж. Пуччини "Мадам Баттерфляй", которая состоится в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал. Спендиаряна.

Все концерты в рамках фестиваля пройдут под руководством художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра Армении Эдуарда Топчяна.