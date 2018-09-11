Вторник, 11 Сентября 2018 12:27

АрмИнфо.Парламент Армении на заседании 11 сентября приступил к обсуждениям по кандидатуре председателя Кассационного суда страны.

Представляя кандидата, председатель Высшего судебного совета Гагик Арутюнян отметил, что согласно пятой части 166-ой статьи Конституции РА, а также второй части 142-ой статьи закона "О регламенте Национального Собрания", Высший судебный совет представил на рассмотрение парламента кандидатуру Ерванда Хундкаряна, который прошел все этапы работы в должности судьи. Кандидат с 2001 работает в судебной системе, и за этот период накопил громадный опыт и квалификацию. Глава Кассационного суда избирается сроком на шесть лет. Он должен обеспечить естественную деятельность суда, осуществлять административную деятельность и взаимосвязь с судами страны.

В свою очередь, кандидат в председатели Кассационного суда Ерванд Хундкарян представил историю судебной системы Армении, высказал свое видение о ее дальнейшем развитии. По его словам, за последние несколько лет почти втрое увеличилось количество рассматриваемых Кассационным судом дел - с 6% до 17%, что является свидетельством имеющихся в системе проблем.

Как ожидается, голосование по кандидатуре нового главы КС состоится завтра, 12-го сентября.