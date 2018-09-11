Вторник, 11 Сентября 2018 12:03

АрмИнфо.На территории Армении 11 сентября в вечерние часы в северных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных частях страны возможен также град.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с 12 по 15 сентября ожидается ясная погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха с 13 по 15 сентября поднимется на 4-6 градусов.

В Ереване с 11 по 15 сентября ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +32 до +35 градусов тепла.