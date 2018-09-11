Вторник, 11 Сентября 2018 11:30

АрмИнфо.Высшие учебные заведения оказались в демографическом кризисе по причине нехватки студентов. Об этом 11 сентября с трибуны Национального Собрания РА заявил министр образования и науки РА Араик Арутюнян.

По его словам, руководство министерства нехватку отечественных студентов пытается восполнить зарубежными студентами, чтобы избежать кризиса в системе высшего образования страны. Министр также согласился с тем, что некоторые страны отказались признавать дипломы выпускников медицинского университета, поскольку частные вузы из-за низкого качества образования бросают "тень" на всю образовательную систему. "На снижение качества образования в вузах страны в ходе моей личной встрече указал и посол Ирана в Армении", - отметил министр, добавив, что в ближайшее время совершит визит в Тегеран, где намерен обсудить возникшую проблему. В составе армянской делегации в иранскую столицу отправятся и руководители высших учебных заведений страны.

Напомним, что в середине прошлого года Министерство здравоохранения Израиля обратилось в полицию с жалобой на местных "стоматологов" с липовыми армянскими дипломами. В основе жалобы лежат свидетельские показания, поступившие в Объединение стоматологов в арабском секторе. Уже более года Минздрав Израиля не утверждает дипломы сотен врачей или стоматологов, выданные армянскими университетами. Более того, несколько месяцев назад ведомство выступило с предупреждением к студентам, намеренным пройти обучение в Армении, что может сложиться ситуация, при которой их дипломы вообще не будут признаны в Израиле.