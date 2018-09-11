Вторник, 11 Сентября 2018 11:27

АрмИнфо.Армения придает важное значение отношениям с Грузией, основанных на многовековом взаимном доверии и взаимопонимании, и привержена предпринять практические шаги по повышению их на качественно новый уровень. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, об этом в ходе встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

В ходе встречи собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, а также ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. В этой связи была подчеркнута важность периодического проведения консультаций между ведомствами МИД двух стран. Министры детально обсудили перспективы укрепления взаимодействия в многостороннем формате.

Стороны выразили обоюдное удовлетворение высоким уровнем торгово­экономических отношений, вместе с тем выразив убеждение, что для динамического развития этих контактов необходимо приложить совместные усилия для реализации существующего большого потенциала.

В целях дальнейшего углубления двусторонних отношений была подчеркнута важность активизации деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и армяно-грузинской рабочей группы по торговле и экономике.

Коснувшись внутриполитических процессов в Армении, Мнацаканян отметил, что на основе данного народом мандата, новое правительство привержено продолжению процесса реформ, направленных на укрепление справедливости, верховенства закона, равных возможностей в социальной и экономической сферах, борьбы с коррупцией. При этом глава МИД Армении добавил, что всё это может содействовать еще большему укреплению отношений между двумя соседями.

Мнацаканян также представил подходы и приоритеты армянской стороны по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте, стороны сошлись во мнении, что конфликты должны быть урегулированы мирным путем и в рамках существующих международных форматов.