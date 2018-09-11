Вторник, 11 Сентября 2018 11:21

АрмИнфо.В Армении при отчуждении имущества на государственные и общественные нужды потребуется его полное описание. Поправки в закон "Об отчуждении имущества на общественные и государственные нужды " внесены на заседании Национального Собрания РА 11 сентября.

По словам первого заместителя министра юстиции РА Артура Ованнисяна, полное описание имущества позволит правильно оценить его реальную стоимость для осуществления выплат бенефициарам. Оно предусматривает оценку площади недвижимого имущества, его местонахождение, состояние, инфраструктуры и т.д. В случае, если бенефициар не согласится с оценками, он в течение 10 дней получит возможность оспорить их в суде. В свою очередь, протест бенефициара может быть рассмотрен в течение одного месяца.