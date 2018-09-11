Вторник, 11 Сентября 2018 11:18

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на заседании 11 сентября в первом чтении внесло поправки в закон "О беженцах и убежище".

Как отметил в своем выступлении первый заместитель министра юстиции РА Артур Ованнисян, представленный документ призван урегулировать отношения, связанные с предоставлением убежища. При наличии угрозы

жизни для лиц, обратившихся за предоставлением убежища, государство не имеет права на их выдачу стране, обратившейся с соответствующим

запросом. В то же время, Армения имеет соглашения со многими государствами мира о правовом сотрудничестве, согласно которым

обязана выдавать обратившейся стороне лиц, совершивших в свих странах преступления. Причем, на решение этой задачи установлен срок в 8 месяцев. В результате возникает ситуация, при которой лицо, совершившее в своей стране преступление, зная о сроках рассмотрения в Армении заявления о предоставлении убежища, обращается с соответствующим запросом в полномочные структуры страны. По истечении 8 месяцев данное лицо, с учетом сроков обжалований решений, фактически оказывается освобожденным от уголовного преследования. В этой связи, предлагается сроки представления заявлений на получение убежища и обжалования до 6 месяцев. Заместитель министра подчеркнул, что структуры ООН по данному законопроекту представили 5 предложений, три из которых приемлемы для армянской стороны, а два находятся в стадии обсуждений. Ко второму чтению все эти предложения найдут свое место в представленном документе.