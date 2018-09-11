Вторник, 11 Сентября 2018 11:03

АрмИнфо. В Армении будет запрещена конфискация имущества и финансовых средств военнослужащих со стороны Службы принудительного исполнения судебных актов. Поправки в законе "О принудительном исполнении судебных актов" внесены на заседании Национального Собрания РА 11 сентября во втором и окончательном чтении.

Представляя проект поправок, заместитель министра обороны Макар Гамбарян отметил, что поправками предусмотрено исключить возможность конфискации имущества и финансовых средств военнослужащих, проходящих обязательную срочную службу (рядовые, младший офицерский состав), курсантов военных и полицейский учебных заведений, а также с почетных выплат, предоставляемых в рамках программы Министерства обороны РА "Это я". Замминистра напомнил, что с декабря 2017 года все выплаты по данным направлениям осуществляется безналичным способом. Основная часть конфискаций, применяемых в отношении военнослужащих, касается предоставленных ими гарантий по кредитам. В настоящее время насчитывается порядка 20 таких лиц.