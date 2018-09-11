Вторник, 11 Сентября 2018 11:00

АрмИнфо. В Армении смягчение наказания находящемуся в розыске лицу может быть проведено без его участия. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс внесены на заседании Национального Собрания РА 11 сентября во втором и окончательном чтении.

Представляя проект поправок, первый заместитель министра юстиции РА Артур Ованннисян отметил, что Уголовно- процессуальный кодекс в его нынешнем виде позволяет менять обвинение, причем, как ужесточать, так и смягчать. Однако это не означает, что лицу может быть предъявлено обвинение, чтобы потом его можно было изменить. "Бывают случаи, когда обвиняемый скрывается, неизвестно место его пребывания, и человеку невозможно предъявить обвинение. Кодекс не дает возможности и для изменения обвинения. Мы же предлагаем дать эту возможность, и если лицо скрывается от следствия, то орган, осуществляющий его, может и без него смягчить обвинение", - пояснил заместитель министра.