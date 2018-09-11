Вторник, 11 Сентября 2018 10:54

АрмИнфо.10-го сентября 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который находится в Армении с официальным визитом, посетили Ереванский коньячный завод. Согласно предусмотренной программе премьер-министры посетили Музей АРАРАТ Ереванского коньячного завода, где ознакомились с историей и процессом производства легендарного армянского коньяка АРАРАТ.

Премьер-министры остановилась около «Бочки мира», которая была заложена в 2001 году по случаю визита сопредседателей Минской Группы ОБСЕ. В бочке выдерживается коньячный спирт 1994 года, символизирующий подписание перемирия. Отметим, что бочка именована «Бочкой мира», так как откроется в день урегулирования карабахского конфликта.

Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе также приняли участие в церемонии заложения именных бочек, которые поставлены на выдержку в честь визита премьер-министров.

Г-н Бахтадзе в сопровождении своего армянского коллеги также побывал в сокровищнице Ереванского коньячного завода, где хранится уникальная коллекция коньяков АРАРАТ – от первых образцов начала прошлого века до наших дней.

Легендарные армянские коньяки АРАРАТ производятся на Ереванском Коньячном Заводе по традиционной технологии, основы которой были заложены еще в 1887 году братьями Василием и Нерсесом Таирянц. При создании коньяков используется только высококачественный армянский виноград эндемичных сортов и кристально чистая родниковая вода. Драгоценные коньячные спирты АРАРАТ выдерживаются в бочках из векового кавказского дуба, изготовленных в собственной бондарной мастерской Завода. В 1998 году Ереванский Коньячный Завод вошел в международную группу Pernod Ricard (Перно Рикар), вторую в мире по величине алкогольную компанию.