Понедельник, 10 Сентября 2018 19:48

АрмИнфо. Полагаю, что и Армения и Грузия в своих действиях во внешней политике не должны забывать об особенностях соседства. Об этом 10 сентября в Ереване в ходе встречи тет-а-тет с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, который с официальным визитом прибыл в Ереван, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

"В ходе своего визита в Грузию я предложил новую формулу наших отношений, суть которой сводится к тому, что грузинский народ должен быть уверен, что в действиях и намерениях Армении и армянского народа нет какого-либо заговора, отрицательных намерений, угроз. И Армения и армянский народ должны быть уверены в том же со стороны Грузии. И в рамках этого визита, я бы хотел развить эту формулу еще одним нюансом. Полагаю, что и Армения, и Грузия в своих действиях, во внешней политике не должны забывать об особенностях нашего соседства. По крайне мере, я с первого дня своего избрания в премьеры так поступал. Убежден, что и вы", - отметил Пашинян.

В свою очередь Бахтадзе придал важное значение отношениям с Арменией, сформированным на протяжении веков. Он напомнил, что Грузия прошла длинный путь реформ, полных вызовов. "Наши новые проекты амбициозны, и мы работаем в направлении новых реформ. Полагаю, будем сотрудничать в этом направлении. Международные финансовые институты рассматривают Грузию в качестве реформатора, и полагаю, мы поделимся нашим опытом и с Вами, если будет такая необходимость. Сегодня объем нашего товарооборота достигает $400 млн, но, думаю, что этого недостаточно, использован не весь потенциал, и можно осуществить важные шаги в этом направлении", - сказал грузинский премьер. При этом он подчеркнул, что Грузия заинтересована в развитии политических, экономических, культурных и образовательных отношений с Арменией.

В ходе встречи в расширенном составе, премьеры двух стран обсудили перспективы развития сотрудничества в транспортной, энергетической, туристической сферах между Арменией и Грузией. В этом контексте обоюдно была подчеркнута важность активизации деятельности межправительственной комиссии, и достигнута договоренность провести в ноябре в Тбилиси очередное его заседание.

Более того, Бахтадзе подчеркнул важность активной работы в торгово-экономическом направлении с целью доведения объем товарооборота до $1 млрд и предложил премьеру Армении, поставить перед своей экономической командой задачу устранить все препятствия на этом пути для достижения поставленной планки.

Собеседники коснулись региональных вопросов, отметив важность мирного урегулирования конфликтов, с точки зрения обеспечения регионального мира и стабильности. Стороны также обменялись мнениями о перспективах реализации региональных энергетических и инфраструктурных проектов, которые, по их мнению, будут способствовать экономическому развитию региона, увеличению товарооборота и стабильности. Главы двух правительств также подчеркнули важность участия и эффективного сотрудничества в международных структурах с четким пониманием и уважением жизненно важных интересов друг друга.