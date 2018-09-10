Понедельник, 10 Сентября 2018 19:10

АрмИнфо.Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил Армению с Днем Независимости.

Так, 10 сентября в Ереване на совместной пресс-конференции по итогам встречи с армянским премьером Николом Пашинян, глава грузинского правительства, в частности сказал: "21-сентября Армения празднует День Независимости. Примите мои поздравления в этой связи. После восстановления независимости, благодаря совместным усилиям стало возможно развитие взаимовыгодных отношений между двумя нашими странами. Верю, что отношения между нашими странами еще больше углубятся по разным направлениям, и наши взаимные активные визиты дают хорошие задатки для этого", - отметил премьер Грузии, и в этом контексте добавил, что обсудил с армянским коллегой возможные пути сотрудничества, и отметил стремление к интенсивному политическому диалогу.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы, связанные со сферами транспорта, энергетики, туризма, культуры, и выразили убеждение, что есть еще серьезный неиспользованный потенциал по множествам направлений. " В конце осени у нас пройдет заседание межправительственной комиссии, на котором будут обсуждаться проекты и важные идеи, о том, каким образом углубить наши отношения в торгово­экономической сфере. В тоже время коснулись процесса евроатлантической интеграции и тех значимых успехов, которых достигла Грузия в этом направлении. Мы приветствуем активизацию отношений между Арменией и ЕС", - сказал Бахтадзе, в заключении добавив, что на встрече с армянским коллегой достигнута договоренность сохранить динамику высокопоставленных визитов, вместе с тем содействуя проведению узко-профильных встреч.