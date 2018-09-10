Понедельник, 10 Сентября 2018 18:48

АрмИнфо. Капитан ВС Армении обвиняется в получении взятки с целью освобождения призывника от службы в армии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, благодаря предпринятым сотрудниками управления мероприятиям, в Военную полицию был приглашен гражданин Х.А., который сообщил, что начальник отдела призыва Ехегнадзорского военкомата, капитан Г.Г. предложил ему помочь отклониться от службы в армии и выдать военный билет за $11 тыс, потребовав $ 3000 в качестве задатка для начала процесса. "Однако,

Х.А. во время прохождения медкомиссии узнал, что у него проблемы с сердцем, в связи с чем он может быть не призван в ряды ВС РА и отказался заплатить капитану. По факту возбуждено уголовное дело по признакам ст. 311 ч.4 УК РА", - говорится в сообщении МО РА