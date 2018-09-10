Понедельник, 10 Сентября 2018 18:19

АрмИнфо. В Армии обороны НКР 3 сентября водитель, солдат-срочник В.А. на машине "ВАЗ 3151" на дороге, ведущей к боевым позициям, выехал c проезжей части, в результате чего машина перевернулась, погиб пассажир, капитан Вазген Хачатрян.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, по факту заведено уголовное дело по 377 статье УК РА( Нарушение правил вождения или эксплуатации машин).

В ходе расследования дела водителю машины, рядовому В.А. выдвинуто обвинение по 377 статье УК РА, и в его отношении в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. Предварительное следствие продолжается.