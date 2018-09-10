Понедельник, 10 Сентября 2018 18:18

АрмИнфо.Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян принял делегацию во главе с членом Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Кэролайн Кокс.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, Маилян подчеркнул важность очередного визит Кэролайн Кокс в Арцах с точки зрения

ознакомления с текущей ситуацией в республике и достижениями в различных сферах.

Министр высоко оценил усилия баронессы по защите прав и законных интересов граждан Арцаха за рубежом, повышению уровня информированности международного сообщества об Арцахе, распространению объективной информации относительно азербайджано­карабахского конфликта, а также по разрешению гуманитарных вопросов в республике.

В ходе встречи Маилян коснулся нынешнего этапа процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, представил успехи, достигнутые в процессе международного признания Арцаха и децентрализованного сотрудничества с субъектами различных стран мира, а также ответил на вопросы членов делегации.

Министр иностранных дел Арцаха наградил баронессу Кэролайн Кокс памятной медалью, посвященной 25-летию создания МИД Арцаха.