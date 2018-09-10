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АрмИнфо. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян подтвердил информацию о том, что стилист супруги Никола Пашиняна Анны Акопян Софья Навасардян назначена помощником главы кабмина РА.
При этом Егоян пояснил, что как и прежде Навасардян будет заниматься обязанностями стилиста премьерской четы, но уже на посту помощника главы кабмина. "Ничего не изменилось, просто она будет выполнять прежнюю работу, но в статусе помощника премьера",- заметил Егоян, подчеркнув, что лидеры многих стран мира имеют личных стилистов.
|Пашинян: Армении и Грузия в своих действиях во внешней политике не должны забывать об особенностях соседства друг с другом
|Бахтадзе: В конце осени в Грузии пройдет заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии
|Капитан ВС Армении обвиняется в получении взятки с целью освобождения призывника от службы в армии
|Президент Армении встретился с президентом Совета протестантской Церкви Германии
|В результате несчастного случая в АО НКР скончался капитан
|Масис Маилян наградил баронессу Кэролайн Кокс памятной медалью, посвященной 25- летию создания МИД Арцаха.
|Пресс-секретарь премьера подтверждает: Стилист Анны Акопян назначена на пост помощника премьера Армении
|В Армении 11 сентября стартуют трехдневные стратегические командно-штабные учения "Шант-2018"
|Минобороны: Текущая ситуация на армяно-азербайджанской госгранице нормальная
|Гагик Царукян: Если народ Армении поддержит Роберта Кочаряна, то и мы поступим так же
|Армен Рустамян: Вопросы поднимаемые инвесторами, должны стать вопросом номер 1 на повестке дня у правительства
|Секретарь Совбеза РА и посол Армении при ОБСЕ обсудили перманентное нарушение Азербайджаном режима контроля над обычными вооружениями
|Армен Ашотян: Мне кажется, что в ходе своего визита в Москву Никол Пашинян забыл о том, что в Армении есть действующая Конституция
|В результате ДТП в Грузии пострадала армянская семья
|Путин 25 сентября посетит Азербайджан
|Обвиняемый в покушении на убийство племянник Сержа Саргсяна будет освобожден под залог в размере 50 млн драмов
|Глава КГД опроверг информацию СМИ о проверках бизнеса главы <Процветающей Армении> Гагика Царукяна
|Глава КГД Армении не стал комментировать информацию о вывяленных в ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" злоупотреблениях на сумму в $60 млн
|Компания " Санитек Армения” еще раз оштрафована за ненадлежащее исполнение мусороуборочных работ в Ереване
|Российские снайперы уничтожили условного противника в ходе учения в горах Армении
|Премьер Грузии с официальным визитом находится в Армении
|Пашинян: Если надо будет совершить в Армении еще одну революцию, мы это сделаем
|Сегодня стартовала предвыборная кампания в Совет старейшин Еревана: Пашинян намерен принять в ней активное участие
|Российские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы Армении на КПП "Карчевань" со стороны гражданина Ирана
|Пашинян уверен в объективности следственных органов в процессе расследования тех или иных громких дел
|Генсек Франкофонии с официальным визитом посетит Ереван
|Состояние гражданина, совершившего самосожжение в центре Еревана, остается крайне тяжелым
|Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии
|Пашинян: Владимир Владимирович такой человек - он высоко ценит человеческие связи, человеческие отношения
|Пашинян: Уголовное преследование Кочаряна не имеет политического подтекста
|Пашинян: Я очень уважаю Рубена Варданяна и других инвесторов
|Пашинян: Азербайджан должен знать - невозможно с Арменией разговаривать с помощью угроз
|Пашинян 14 сентября с рабочим визитом вылетит во Францию
|Пашинян поздравил еврейский народ с Новым годом
|Пашинян поздравил Рахмона с Днем независимости
|Пашинян: Без согласия Армении решение о предоставлении Азербайджану статуса страны-наблюдателя или страны-партнера в ОДКБ не может быть принято
|Пашинян о встрече с Путиным: Она прошла блестяще
|Пашинян о приобретении вооружения: договорились, что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться
|Официальный Ереван допустил российских специалистов к действующим в Армении биолабораториям
|В ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" выявлены злоупотребления на сумму в $60 млн
|В начале следующего года состоится визит президента России в Армению
|Шант Арутюнян: Арменией правит не Пашинян, а КГБ
|Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
|Тоноян: Необходимо разработать механизмы по повышению безопасности передовой и нейтрализации вызовов
|Шант Арутюнян потребовал от Пашиняна амнистии
|"Оринац еркир" исключает сотрудничество с Робертом Кочаряном
|Армен Григорян и Артур Ванецян лично проверили безопасность ереванского аэропорта "Звартноц"
|Овик Абрамян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве
|Азербайджан за минувшую неделю нарушил режим перемирия 200 раз
|Багдасарян: Мы не хотим установления в Армении политической монополии Пашиняна
|Пашинян: Не только Армения, но и весь армянский народ должен быть готов дать противнику нужный отпор
|Посол Украины вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Армении
|Предвыборные страсти в Ереване накалились: "Мой шаг" обвиняет "Процветающую Армению" в раздаче взяток, ППА - в "распространении дешевых сплетен"
|Пашинян: Все убийцы должны быть привлечены к ответственности, награбленное до последней копейки должно быть возвращено народу, другого пути нет
|Овику Абрамяну также предъявлено обвинение: Он считает его сфабрикованным
|Полиция Армении подтверждает: Россия прекратила розыск в отношении экс-министра обороны РА, обвиняемого в свержении конституционного строя
|У племянника третьего президента Армении Айка Саркисяна, арестованного по подозрению в покушении на убийство, есть проблемы со здоровьем
|Экс-депутат армянского парламента подал в суд на Первопрестольный Св. Эчмиадзин за непогашенные долги
|Генсек ЕНП призвал премьера Армении уважать верховенство закона и независимость законодательной власти
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