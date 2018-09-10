Понедельник, 10 Сентября 2018 17:45

АрмИнфо.В Армении завтра, 11 сентября стартуют стратегические командно-штабные учения "Шант-2018", которые продлятся три дня и будут проводиться на всей территории республики. Об этом 10 сентября в ходе пресс- конференции заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

При этом он подчеркнул, что цель учений - оценить взаимодействие всех государственных структур Армении, в том числе и силовых, при внезапных военных действиях. По словам, Ованнисян, это позволит проверить уровень подготовки, готовность отражать угрозы и вызовы, как внешние так и стихийные. Ованнисян также констатировал, что одним из приоритетных задач учений будет проверка взаимодействия госструктур в рамках новой Конституции страны.

Отвечая на вопрос, почему учения не охватывают территорию Арцаха, представитель МО РА констатировал, что юридически это иное государство.

Ованнисян также сообщил, что для СМИ будет работать армянский единый информационный центр, откуда можно будет получать всю информацию об учениях.