Понедельник, 10 Сентября 2018 17:35

АрмИнфо.Если народ поддержит Роберта Кочаряна, то и Царукян будучи политическим деятелем, руководствующимся волей народа поддержит его. Об этом 10 сентября в беседе с журналистами в ходе предвыборной агитации к предстоящем выборам в мэрию Еревана заявил глава партии "Процветающая Армения" и блока "Царукян", депутат- бизнесмен Гагик Царукян.

При этом бизнесмен подчеркнул, что вопрос, связанный с возвращением Кочаряна в политику, а также вопрос, связанный с поддержкой последнего, не стоит в повестке партии. "Главное, чтобы политических деятелей поддерживали граждане Армении, я ведь не враг народа. Если народ поддержит Кочаряна, то тоже самое сделаем и мы", - подчеркнул бизнесмен.

Что касается событий, связанных с 1-ым марта 2008 года, депутат еще раз подчеркнул, что все, кто каким-либо образом связан с этим делом, должен понести ответственность. "Абсолютно не важно, какую должность занимают люди, участвовавшие в событиях 1-го марта, они должны понести самое строгое наказание. Никто не имеет права стрелять по мирным демонстрантам", - резюмировал Царукян.

На встрече с избирателями, Царукян отметил, что вне зависимости от того, кому народ отдаст свои голоса представители партии "Процветающая Армения" примут решение народа. "Хочу отметить, что в Ереване есть ряд сфер, которые требуют решения, в частности, мне хотелось бы выделить проблемы с транспортом, лифтами, уборкой мусора и др. Я хочу вас заверить, что должности для нас не главное, просто мы хотим и сможем помочь нашему городу. Вне зависимости от того, кому вы отдадите свои голоса, мы поздравим победителя безо всякой обиды. Выбирайте кого хотите, ведь вы являетесь жителями столицы и вам здесь жить. Хочу заверить, что в том случае, если победит наш кандидат, он будет выполнять наши обещания, в противном случае, он распрощается с должностью мэра", - заключил депутат,

Напомним, что 23 сентября пройдут выборы в Совет старейшин Еревана, а 10 сентября началась агитационная кампания. В выборах принимают участие: блок "Луйс" с министром юстиции Артаком Зейналяном, блок "Мой шаг" с актером Айком Марутяном, АРФД с Микаелом Манукяном, партия <Реформисты> с режиссером Артаком Аветисяном. Партия <Наследие> представила кандидатуру Раффи Ованнисян. Блок <Ереванская общественность> представил на пост мэра архитектора Анаит Тарханян. "Передовиком" от Демократическо-либерального союза Армении стал - Геворк Сандалян. Партию <Еркир цирани> возглавляет - Заруи Постанджян. 0Список партии <Демократический путь> возглавил - Мануел Гаспарян, партии <Оринацеркир> - Мгер Шахгельдян, <Ереванцы> - депутат Арарат Зограбян, а партию "Процветающая Армения" - депутат Наира Зограбян.