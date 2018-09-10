Понедельник, 10 Сентября 2018 16:25

АрмИнфо. Я считаю, что те вопросы, которые поднимают бизнесмены, требуют очень серьезного изучения, и правительство должно давать на них четкие ответы. Об этом 10 сентября в беседе с журналистами заявил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян, касаясь встречи премьер-министра Никола Пашиняна с армянским предпринимателями в Москве и сделанных ими замечаний в адрес правительства.

"Нужно уделять большое внимание поднятыми последними вопросам и проблемам. Я уверен, что были подняты весьма важные вопросы. Не важно сколько времени они не находили решения, это значит, что мы долгое время не создавали хороших условий для инвесторов. Мы должны решить данные вопросы, таким образом, чтобы инвесторы были довольны предлагаемыми условиями и были уверены в возвращении вложенных средств. Это очень важно и для нашей экономики, вопросы, которые не были решены должны, наконец, получить свое решение", - подчеркнул Рустамян.

Отметим, что 8 сентября в ходе своего визита в Москву премьер­министр Армении Никол Пашинян встретился с российскими бизнесменами армянского происхождения. Между Пашиняном и бизнесменом Рубеном Варданяном возник спор. В частности, Рубен Варданян коснулся ситуации в Армении, подчеркнув, что бизнес любит стабильность, предсказуемость, тишину. В этом контексте Варданян спросил премьера, какие усилия тот может приложить для обеспечения стабильности и предсказуемости в Армении. Также Варданян отметил, что очень важно придерживаться диалога между государством и бизнесом, подчеркнув, что с бизнесом желательно говорить на языке цифр. Бизнесмен поднял вопрос закрытия Центра стратегических инициатив, основанного им в Армении два года назад совместно с партнерами. В ответ Пашинян предложил Варданяну представить результаты деятельности данного центра за два года. На это бизнесмен переадресовал вопрос бывшему премьер-министру Армении Карену Карапетяну.